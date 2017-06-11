"Раменский стрелок" оставил предсмертную записку

В ней мужчина признаётся отцу, что устал от разборок с соседями и своей жизни в целом.

Житель села Кратова Раменского района Игорь Зенков, который накануне у своего дома убил четырёх человек и ранил пятерых сотрудников правоохранительных органов, оставил предсмертную записку. Её нашли после того, как силовики нейтрализовали преступника. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Как отмечается, в послании Зенков обращается к своему отцу Юрию. Мужчина жалуется на сложные взаимоотношения с соседями, непростую жизнь и общую усталость.

"Устал жить", — резюмирует Зенков.

Информация о том, что у него затяжная депрессия, была и раньше.

Напомним, вечером он открыл огонь из своего дома по соседям. Когда прибыла полиция, он стал стрелять и в неё. Операция по нейтрализации Зенкова продолжалась до полуночи. Три часа он просидел в колодце, прячась от силовиков.