"Раменский стрелок" оставил предсмертную записку

Житель села Кратова Раменского района Игорь Зенков, который накануне у своего дома убил четырёх человек и ранил пятерых сотрудников правоохранительных органов, оставил предсмертную записку. Её нашли после того, как силовики нейтрализовали преступника. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
Как отмечается, в послании Зенков обращается к своему отцу Юрию. Мужчина жалуется на сложные взаимоотношения с соседями, непростую жизнь и общую усталость.
"Устал жить", — резюмирует Зенков.
Информация о том, что у него затяжная депрессия, была и раньше.
Напомним, вечером он открыл огонь из своего дома по соседям. Когда прибыла полиция, он стал стрелять и в неё. Операция по нейтрализации Зенкова продолжалась до полуночи. Три часа он просидел в колодце, прячась от силовиков.
- Популярные
- По времени