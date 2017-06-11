Аксёнов опроверг информацию о платных парках в Ялте

По словам главы Республики Крым, он гарантирует, что все парки на территории региона останутся бесплатными.

Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей страничке в "Фейсбуке" заявил, что информация ряда СМИ о введении платы за вход в Ливадийский и Воронцовский парки не соответствует действительности.

— Ранее опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что якобы вход на территорию Ливадийского и Воронцовского парков будет платный, является не чем иным, как дезинформацией. Территория парков огораживалась исключительно для того, чтобы не допустить реализации мошеннических схем, ранее разработанных при Украине, а также с целью сохранения чистоты и порядка на территории парков, — написал Аксёнов.

Он подчеркнул, что доступ во все без исключения парки был и остаётся бесплатным и этот вопрос уже был оговорён с Министерством культуры Крыма.

Аксёнов добавил, что гарантирует сохранение бесплатного входа во все парки региона.