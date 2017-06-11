Басурин: Украинцам не нужен безвиз, они хотят мира

С сегодняшнего дня жители страны официально могут посещать ЕС, имея на руках только биометрический загранпаспорт.

Официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин раскритиковал новые правила, согласно которым граждане Украины могут въезжать в зону Шенгенского соглашения и оставаться в ней до 90 дней без визы.

Населению Украины не нужен безвиз, не нужны войска НАТО в своей стране! Они хотят мира! Представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин Фото:© РИА Новости/Игорь Маслов

По его словам, за прошедшие сутки ВСУ 61 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 11 населённых пунктов на Донецком направлении, шесть — на Мариупольском и шесть — на Горловском.

В результате был ранен местный житель и тяжело ранен военнослужащий.