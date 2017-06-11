Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова

Читайте также

Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова

20

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Мужчину подозревают в махинациях с деньгами корпорации более чем на 730 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы принял решение об аресте управляющего директора по инвестиционной деятельности корпорации "Роснано" Андрея Горькова. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

<p>Андрей Горьков. Фото: rusnano.com</p>

Отметим, что Горькова заключили под стражу до 9 августа.

Однако свою вину в совершении преступления топ-менеджер "Роснано" не признаёт.

— На момент отзыва лицензии у банка, у меня не было возможности распоряжаться финансами. Все эпизоды, которые рассматривает следствие, относятся к 2009, 2010, 2011 годам, уничтожить доказательства я никак не смогу, — сказал топ-менеджер.

Напомним, ранее СК попросил суд арестовать топ-менеджера "Роснано", которого подозревают в мошенничестве на общую сумму около 700 миллионов рублей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!