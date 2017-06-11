Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова

Мужчину подозревают в махинациях с деньгами корпорации более чем на 730 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы принял решение об аресте управляющего директора по инвестиционной деятельности корпорации "Роснано" Андрея Горькова. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Отметим, что Горькова заключили под стражу до 9 августа.

Однако свою вину в совершении преступления топ-менеджер "Роснано" не признаёт.

— На момент отзыва лицензии у банка, у меня не было возможности распоряжаться финансами. Все эпизоды, которые рассматривает следствие, относятся к 2009, 2010, 2011 годам, уничтожить доказательства я никак не смогу, — сказал топ-менеджер.

Напомним, ранее СК попросил суд арестовать топ-менеджера "Роснано", которого подозревают в мошенничестве на общую сумму около 700 миллионов рублей.