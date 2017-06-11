Путин в День России вручит паспорта школьникам — победителям олимпиад

Завтра, в День России, президент РФ Владимир Путин лично вручит паспорта отличившимся школьникам. Торжественная церемония пройдёт в президентском корпусе Кремля в рамках акции "Мы граждане России".

Из рук главы государства документы получат 14-летние ученики, достигшие особых успехов в обучении и творчестве.

— Победители олимпиад и конкурсов, — пояснил Лайфу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, в День России Владимир Путин вручит государственные премии, а также по традиции поднимет тост за процветание нашей страны на торжественном приёме в Кремле по случаю праздника.