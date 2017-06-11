В СК допустили, что мать "раменского стрелка" тоже могла погибнуть

43-летний Игорь Зенков проживал со своей матерью, которая в последнее время болела и не могла передвигаться. Во время пожара женщина находилась в доме.

Следователи предполагают, что мать "раменского стрелка" Игоря Зенкова также могла погибнуть. Сейчас ведутся поиски женщины под завалами сгоревшего дома, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

Зенков проживал со своей матерью, которая в последнее время болела и не могла передвигаться. Когда он начал стрельбу, женщина находилась в доме. Точно установить, жива она или нет, удастся только после полной ликвидации пожара в доме.

В настоящее время следователи проводят секторальный осмотр места происшествия в посёлке, изымаются вещественные доказательства.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал снимки "раменского стрелка". Также выяснилось, что мужчина, убивший четырёх человек, был чёрным копателем и имел целый арсенал оружия.