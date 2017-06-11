Захарченко вручил Чичериной награду за вклад в развитие культуры ДНР

Сегодня российская рок-певица выступит в Донецке с новой концертной программой "Моя Спарта".

Глава ДНР Александр Захарченко наградил Юлию Чичерину почётной грамотой "За весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры Донецкой Народной Республики".

— В этот знаменательный день я хотел бы вручить грамоту Главы ДНР отличной девушке, хорошей певице Юлии Чичериной, — сказал Захарченко.

Он отметил, что выступления артистки всегда интересны местным жителям, кроме того, назвал её "любимицей военнослужащих". Чичерина в свою очередь выразила желание и дальше работать для культурного развития Донбасса.