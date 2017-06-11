В МИД Украины хотят разрешить въезд россиянам только по биометрическим паспортам

Представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что "в широкой перспективе" россиянам могут разрешить посещение страны только при наличии загранпаспортов нового образца. Её слова цитирует телеканал "112".
— В целом мы поддерживаем и считаем, что даже виз будет недостаточно для контроля на границе, потому что визы — это только один из элементов. Возможно, в будущем, в широкой перспективе, будет введение въезда исключительно по биометрическим паспортам с визами, с регистрацией в миграционных службах, как это в той же РФ, где нужно в течение трёх дней зарегистрироваться, — пояснила Беца.
Отметим, на днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности к введению визового режима с РФ. Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко ранее говорила, что нововведения могут обойтись стране в 1,5–2 миллиарда гривен (57,5–75 миллионов долларов).
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