Дональд Трамп отложил визит в Великобританию

Согласно данным газеты Guardian, президент США сообщил об этом премьеру Британии Терезе Мэй в телефонном разговоре.

Дональд Трамп принял решение перенести визит в Великобританию. По информации издания, американский лидер предполагает, что в связи с его визитом в стране могут начаться протестные акции, и такое положение дел его не устраивает.

Donald Trump's state visit to Britain put on hold https://t.co/CMsIB3ZHiB — The Guardian (@guardian) 11 июня 2017 г.

По словам источника Guardian, приближённого к Терезе Мэй, всех, кто присутствовал в кабинете на Даунинг-стрит во время телефонного разговора, решение Трампа сильно удивило.

Напомним, Мэй пригласила президента США в Великобританию через семь дней после его инаугурации, находясь с визитом в Вашингтоне. Премьер-министр отметила, что королева Елизавета II одобрила визит Дональда Трампа и его супруги Меланьи.