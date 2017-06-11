Дональд Трамп отложил визит в Великобританию

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Дональд Трамп отложил визит в Великобританию

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Согласно данным газеты Guardian, президент США сообщил об этом премьеру Британии Терезе Мэй в телефонном разговоре.

Дональд Трамп принял решение перенести визит в Великобританию. По информации издания, американский лидер предполагает, что в связи с его визитом в стране могут начаться протестные акции, и такое положение дел его не устраивает.

По словам источника Guardian, приближённого к Терезе Мэй, всех, кто присутствовал в кабинете на Даунинг-стрит во время телефонного разговора, решение Трампа сильно удивило.

Напомним, Мэй пригласила президента США в Великобританию через семь дней после его инаугурации, находясь с визитом в Вашингтоне. Премьер-министр отметила, что королева Елизавета II одобрила визит Дональда Трампа и его супруги Меланьи.

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