Катар продолжит выполнять соглашения ОПЕК+, несмотря на дипломатическую блокаду

Министр энергетики государства заверил, что страна будет соблюдать достигнутые на Венской встрече договорённости.

Катар продолжит соблюдать соглашения ОПЕК по сокращению нефтедобычи, несмотря на дипломатическую блокаду рядом арабских государств. Такое заявление сделал министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

— Нынешние условия, которые переживает регион, не помешают выполнению Катаром обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения, заключённого в Вене в конце прошлого года, — цитирует ас-Сада местное информационное агентство.

На майской встрече в Вене члены ОПЕК и 11 независимых стран-экспортёров продлили договор о сокращении добычи нефти до апреля 2018 года.

Напомним, на прошлой неделе сразу несколько арабских государств заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за того, что страна якобы поддерживает терроризм на Ближнем Востоке.