Катар продолжит выполнять соглашения ОПЕК+, несмотря на дипломатическую блокаду

Катар продолжит соблюдать соглашения ОПЕК по сокращению нефтедобычи, несмотря на дипломатическую блокаду рядом арабских государств. Такое заявление сделал министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.
— Нынешние условия, которые переживает регион, не помешают выполнению Катаром обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения, заключённого в Вене в конце прошлого года, — цитирует ас-Сада местное информационное агентство.
На майской встрече в Вене члены ОПЕК и 11 независимых стран-экспортёров продлили договор о сокращении добычи нефти до апреля 2018 года.
Напомним, на прошлой неделе сразу несколько арабских государств заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за того, что страна якобы поддерживает терроризм на Ближнем Востоке.
- Популярные
- По времени