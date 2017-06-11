Автор ролика с "гелендвагеном": Съёмка была согласована с ГИБДД

Иллюзионист Александр Муратаев, один из авторов нашумевшего ролика с "гелендвагеном", заезжающим на пандус Эрмитажа, заявил Лайфу, что съёмка видео была согласована с ГИБДД.

— Всё было согласовано с УГИБДД по Санкт-Петербургу. Естественно, мы снимали шоу-программу. Естественно, мы бы не стали заниматься такой ерундой. Всё было согласовано, — заверил Муратаев.

Наличие согласования с Госавтоинспекцией ранее подтверждал второй автор видео — блогер Николай Соболев.

Напомним рекламный ролик для "мерседеса-гелендвагена", снятый Соболевым и Муратаевым полтора года назад, наделал много шума в соцсетях. После публикации в паблике Rich Russian Kids видео вызвало волну недовольства из-за того, что на нём молодые люди разъезжают на машине по Дворцовой площади и даже заруливают на святая святых — пандус Эрмитажа. В ролике также снялся известный телеведущий Дмитрий Нагиев.

В МВД начали проверку правонарушений спустя год после того, как видео было опубликовано.