На "Кинотавре" выбрали лучшие короткометражки

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На "Кинотавре" выбрали лучшие короткометражки

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кинофестиваль в Сочи продлится до 14 июня, однако ожидается, что лучшие фильмы будут выбраны уже сегодня.

Первое место занял фильм Руслана Братова "Лалай-балалай". Картина получила сразу три награды — главный приз, а также два специальных.

Картина "Половинки" режиссёра Байбулата Батуллина также была отмечена жюри "Кинотавра" и получила специальную награду.

Кроме того, призы получили фильмы "Молоко" Дарьи Власовой, "Первый" Ладо Кватании, а также "Время жить и время умирать" Михаила Полякова.

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