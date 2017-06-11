На "Кинотавре" выбрали лучшие короткометражки

Кинофестиваль в Сочи продлится до 14 июня, однако ожидается, что лучшие фильмы будут выбраны уже сегодня.

Первое место занял фильм Руслана Братова "Лалай-балалай". Картина получила сразу три награды — главный приз, а также два специальных.

Картина "Половинки" режиссёра Байбулата Батуллина также была отмечена жюри "Кинотавра" и получила специальную награду.

Кроме того, призы получили фильмы "Молоко" Дарьи Власовой, "Первый" Ладо Кватании, а также "Время жить и время умирать" Михаила Полякова.