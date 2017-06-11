Американцы больше доверяют уволенному главе ФБР, чем Трампу

Ранее Джеймс Коми дал показания по поводу президента США в Сенате. Выступление, в ходе которого политик несколько раз назвал Трампа лжецом, посмотрели 18 млн жителей страны.

Почти половина граждан США больше симпатизирует бывшему руководителю Федерального бюро разведки Джеймсу Коми, нежели американскому лидеру. Об этом сообщила газета The Huffington Post со ссылкой на данные опроса YouGov.

Так, 46% американцев считают Коми более честным и заслуживающим доверия, и только 26% отдали голоса за Трампа. Остальные участники исследования воздержались от ответа.

Кроме того, 42% опрошенных считают, что президент пытался заставить главу ФБР закрыть расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Напомним, новость об увольнении Коми появилась в начале мая. Также сообщалось, что чиновник отказал присягнуть Трампу на верность.