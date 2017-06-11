Украина рассчитывает на импорт норвежского газа через 5 лет

Через пять лет, в 2022 году, Украина сможет импортировать природный газ из Норвегии. Об этом заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.

Так он прокомментировал в "Фейсбуке" меморандум между Польшей и Данией, в котором две страны договорились сотрудничать в создании инфраструктуры для прямых поставок топлива из Норвегии.

По словам Билявского, для того чтобы газ доходил до Украины, нужно ещё построить интерконнектор между газотранспортными системами Украины и Польши. Планируется, что закупка труб для этого начнётся осенью 2017 года.

Меж тем сегодня Лайф писал, что сделан новый шаг в переговорах по строительству "Северного потока — 2", по которому газ будет поставляться из России в Европу.