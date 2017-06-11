"Это сближает нас". Дональд Туск на украинском языке прокомментировал безвиз

Глава Евросовета Дональд Туск на украинском языке поздравил Украину с официальным вступлением в силу безвизового режима со странами ЕС.
День, який запам'ятаємо. Безвізові подорожі для українців стали реальністю. Це зближує нас— Donald Tusk (@eucopresident) 11 июня 2017 г.
— День, который запомнится. Безвизовые поездки для Украины стали реальностью. Это сближает нас, — написал политик в "Твиттере".
Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что отмена виз даст новые возможности как для Украины, так и для Европы.
Безвиз распространяется только на короткие туристические поездки украинцев продолжительностью до 90 дней.
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