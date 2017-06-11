"Это сближает нас". Дональд Туск на украинском языке прокомментировал безвиз

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"Это сближает нас". Дональд Туск на украинском языке прокомментировал безвиз

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Пётр Порошенко и Дональд Туск. Фото:© РИА Новости/ Николай Лазаренко

В первые часы действия новых правил около 600 граждан Украины въехали в ЕС, имея на руках лишь биометрические загранпаспорта.

Глава Евросовета Дональд Туск на украинском языке поздравил Украину с официальным вступлением в силу безвизового режима со странами ЕС.

— День, который запомнится. Безвизовые поездки для Украины стали реальностью. Это сближает нас, — написал политик в "Твиттере".

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что отмена виз даст новые возможности как для Украины, так и для Европы.

Безвиз распространяется только на короткие туристические поездки украинцев продолжительностью до 90 дней.

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