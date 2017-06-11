Под Донецком введён локальный режим ЧС из-за остановки насосной станции

Подача воды в Докучаевск Донецкой области была прекращена из-за остановки насосной станции первого подъёма Южнодонбасского водовода. В городе, в котором проживает более 23 тысяч человек, объявлен режим ЧС местного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
Напомним, насосная станция остановила свою работу из-за ночных обстрелов ВСУ. Утром украинские силовики снова открыли по ней огонь.
По словам представителя коммунального предприятия "Вода Донбасса", без воды остались города Мариуполь, Волноваха, Красноармейск, Селидово, Димитров, Родинское и проч.
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