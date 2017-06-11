С Русланой до сих пор не рассчитались за выступление на "Евровидении-2017"

Победительница "Евровидения-2004" Руслана, которая была приглашённой звездой на финале конкурса в Киеве, до сих пор не получила обещанного гонорара. Об этом певица рассказала в интервью местным СМИ. По словам Русланы, за выступление ей должны были заплатить 400 тысяч гривен.

Артистка также добавила, что ей пришлось отдавать собственные деньги за костюмы и постановку номера.

— "Евровидение" покрыло лишь часть этих расходов. Дай бог, чтобы это была треть от того, что мы потратили. По состоянию на сегодня деньги полностью ушли из моего кармана и они нам ещё не вернулись, — пояснила Руслана.

Ранее на Украине назвали сумму, в которую им обошлось "Евровидение".