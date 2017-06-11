Порошенко пообещал школьникам светлое будущее в Евросоюзе

По словам украинского лидера, он будет делать всё возможное, чтобы Незалежную поскорее приняли в состав ЕС.

Как заявил президент Украины Пётр Порошенко, когда школьники вырастут, они уже будут жить в составе Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

— Это будущее Украины. Уверен, что, когда они будут взрослые, Украина уже будет членом ЕС. Мы всё будем для этого делать: будем менять страну, будем защищать наше государство, будем защищать демократию, свободу и волю, — сказал Порошенко.

Напомним, сегодня Пётр Порошенко открыл дверь в Европу, символизирующую начало действия безвизового режима между Украиной и ЕС, и встретился с президентом Словакии Андреем Киской.