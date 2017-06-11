Катар заявил об отсутствии необходимости помощи от России

Глава МИД Катара не увидел необходимости в российской помощи. По его словам, блокада страны пока не привела к каким-либо ощутимым последствиям для граждан.

В настоящий момент у Катара нет необходимости в российской помощи, заявил глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в ходе своей дипломатической поездки в Москву.

Россия предложила нам помощь на случай необходимости, но на данный момент такой необходимости не возникло Министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

По его словам, так называемая блокада Катара пока не привела к каким-либо последствиям для жителей этого эмирата.

— Всё протекает в обычном ключе, все живут, как и жили. Жизнь продолжается — никаких серьёзных последствий, — отметил глава МИД Катара.

Напомним, на прошлой неделе сразу несколько арабских государств заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за того, что страна якобы поддерживает терроризм на Ближнем Востоке.