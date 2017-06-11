Катар заявил об отсутствии необходимости помощи от России

В настоящий момент у Катара нет необходимости в российской помощи, заявил глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в ходе своей дипломатической поездки в Москву.
Россия предложила нам помощь на случай необходимости, но на данный момент такой необходимости не возникло
Министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
По его словам, так называемая блокада Катара пока не привела к каким-либо последствиям для жителей этого эмирата.
— Всё протекает в обычном ключе, все живут, как и жили. Жизнь продолжается — никаких серьёзных последствий, — отметил глава МИД Катара.
Напомним, на прошлой неделе сразу несколько арабских государств заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за того, что страна якобы поддерживает терроризм на Ближнем Востоке.
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