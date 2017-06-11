"Раменский стрелок" был в горячих точках, но в боях не участвовал

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"Раменский стрелок" был в горячих точках, но в боях не участвовал

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Игорь Зенков. Фото: © Mash

Следователи выяснили, что "раменский стрелок" Игорь Зенков неоднократно был в горячих точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Также она добавила, что с 1992 по 2014 год мужчина работал в МЧС слесарем-ремонтником.

Напомним, накануне в Раменском Игорь Зенков забаррикадировался в собственном доме и устроил стрельбу по прохожим. В результате погибло четыре человека. Позже мужчину ликвидировали правоохранители.

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