"Раменский стрелок" был в горячих точках, но в боях не участвовал

Следователи выяснили, что "раменский стрелок" Игорь Зенков неоднократно был в горячих точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Также она добавила, что с 1992 по 2014 год мужчина работал в МЧС слесарем-ремонтником.

Напомним, накануне в Раменском Игорь Зенков забаррикадировался в собственном доме и устроил стрельбу по прохожим. В результате погибло четыре человека. Позже мужчину ликвидировали правоохранители.