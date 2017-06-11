Президент Незалежной сам подписал себе приговор быть рабом у западных господ, уверен внучатый племянник поэта.

В устах президента Украины строки российского классика приобрели новый смысл. Такую точку зрения высказал глава рода Лермонтовых, правнучатый племянник поэта и член Общественной палаты РФ Михаил Лермонтов, передаёт РИА "Новости".

Порошенко, не ведая того, этими строками себе сделал приговор. Приговор обозначить себя рабом перед господами, но которые не в России, а которые за океаном Михаил Лермонтов, советник министра по культуре РФ Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Речь идёт о строках поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ", которые украинский лидер процитировал в праздничной речи по случаю введения безвизового режима с Евросоюзом.

Кстати, во вчерашней речи Порошенко упоминался ещё один русский классик — Александр Пушкин — и его стихотворение "К Чаадаеву".

— Товарищ, верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена, — заявил Порошенко со сцены в Киеве.