Разъярённый китаец перевернул автобус с пассажирами, вырвав руль у водителя

Как оказалось, мужчина поссорился со своей супругой, после чего устроил серьёзную аварию.

В результате ДТП, которое произошло на трассе между городами Дунгуань и Гуанчжоу, пострадало по меньшей мере восемь человек. Все они были доставлены в больницу. Об этом сообщает телеканал CGTN.

В настоящий момент виновник аварии задержан полицейскими. Его допрашивают. По предварительным данным, мужчина поругался со своей женой, после чего решил ей отомстить и не придумал ничего лучше, кроме как перевернуть пассажирский автобус.

Сейчас расследованием этого инцидента занимаются следователи и дорожная полиция.