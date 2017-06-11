Разъярённый китаец перевернул автобус с пассажирами, вырвав руль у водителя

Читайте также

Разъярённый китаец перевернул автобус с пассажирами, вырвав руль у водителя

13346
Как оказалось, мужчина поссорился со своей супругой, после чего устроил серьёзную аварию.

В результате ДТП, которое произошло на трассе между городами Дунгуань и Гуанчжоу, пострадало по меньшей мере восемь человек. Все они были доставлены в больницу. Об этом сообщает телеканал CGTN.

В настоящий момент виновник аварии задержан полицейскими. Его допрашивают. По предварительным данным, мужчина поругался со своей женой, после чего решил ей отомстить и не придумал ничего лучше, кроме как перевернуть пассажирский автобус.

Сейчас расследованием этого инцидента занимаются следователи и дорожная полиция.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!