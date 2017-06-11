Пенсионерке выбили зубы в очереди к мощам Николая Чудотворца

Инцидент произошёл 9 июня. Женщину буквально затоптали в момент, когда открылся вход в храм.

61-летняя Марина Скоронтаева пострадала в очереди к мощам святого Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает паблик Mash.

По словам Марины, её сбил с ног неизвестный мужчина.

— Я упала лицом в асфальт, меня поднимает волонтёр, а на асфальте лежат мои зубы, — рассказала пострадавшая.

Медики, которые дежурят у храма Христа Спасителя, оказали женщине первую помощь и доставили её в больницу. Теперь пенсионерке необходимо вставлять импланты, стоимость которых оценивается в 60 тысяч рублей.

Несмотря на неприятное происшествие, Марина обещала вернуться к святыне.

Отметим, по данным ВЦИОМ, 72% россиян хотят приложиться к мощам Николая Чудотворца.

В Москве мощи останутся до 12 июля, после чего их перевезут в Санкт-Петербург, где они пробудут до 28 июля. Доступ к ним открыт ежедневно с 8:00 до 21:00.