Футболист сборной Дании назвал отморозками своих казахстанских коллег

Полузащитник сборной Дании Уильям Квист назвал отморозками футболистов из Казахстана. Об этом он сказал порталу Sports.kz после матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018.

— Ещё до матча я говорил, что казахстанцы — отморозки: порой они провоцировали нас, — заявил Квист.

Также спортсмен подчеркнул, что в целом его сборная сыграла не очень хорошо, но была эффективнее команды из Казахстана. Отметим, что полузащитник казахстанцев Бауыржан Исламхан получил красную карточку за то, что ударил своего соперника локтем по лицу.

Встреча завершилась победой команды из Дании со счётом 3:1.