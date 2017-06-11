Челябинка 30 лет воспитывала чужую девочку, пока её родная дочь росла в нищете

Жизнь двух девочек, перепутанных в челябинском роддоме, сложилась диаметрально противоположным образом. Одна росла как принцесса, другую в конечном итоге сдали в детдом и несколько раз вынимали из петли. Спустя годы подмена открылась. Трогательную и шокирующую историю рассказывает паблик Mash.

История началась 29 января 1987 года в одном из родильных домов Челябинска. В этот день дочек родили две женщины с похожими фамилиями — 40-летняя Зоя Туганова, проводница РЖД, и Эльвира Тулигенова, уроженка Башкирии из деревни Киржакуль, пишет Mash.

Девочек перепутали, но подмену заметила только одна из матерей — Зоя Туганова. Врачи стали разубеждать её, говорили, что проявилась татарская кровь мужа, наконец, пригрозили ей психиатрической экспертизой. За такое с железной дороги и уволить могли — пришлось смириться.

Зоя с мужем назвали девочку Катей. Семья жила счастливо и растила ребёнка в любви, несмотря на то что мужу то и дело намекали, что жена нагуляла дочку в поезде. А вот детство второй девочки, которой дали имя Люция, оказалось очень непростым. Эльвине также никто не поверил, что ребёнок от мужа. Да и сама девочка чувствовала себя лишней в этой семье.

Отец семейства пил, а потом сел в тюрьму за убийство односельчанина. Мать работала дояркой, тянула детей, как могла, но тоже стала всё чаще и чаще прикладываться к бутылке. В итоге, когда Люции было 13 лет, её вместе со средним братом и младшей сестрой забрали в детдом, где она и выросла. Несколько раз Люция пыталась покончить с собой.

Сейчас обе девушки выросли и воспитывают собственных детей. Однако Зоя Туганова никак не могла забыть произошедшее в роддоме. Спустя время она разыскала свою настоящую дочь в соцсетях и даже сделала ДНК-экспертизу, подтвердившую родство.

Теперь женщина намерена отсудить у сотрудников роддома, совершивших страшную ошибку, квартиру для Люции, неподалёку от своего дома в Челябинске.

— 29 января у нас двойной праздник, — рассказывает Зоя Туганова. — Я не делю своих детей, они обе мне родные. И теперь я буду делать всё, чтобы моя Люция ни в чём не нуждалась и всё у нас было хорошо.