Челябинка 30 лет воспитывала чужую девочку, пока её родная дочь росла в нищете

История началась 29 января 1987 года в одном из родильных домов Челябинска. В этот день дочек родили две женщины с похожими фамилиями — 40-летняя Зоя Туганова, проводница РЖД, и Эльвира Тулигенова, уроженка Башкирии из деревни Киржакуль, пишет Mash.
Девочек перепутали, но подмену заметила только одна из матерей — Зоя Туганова. Врачи стали разубеждать её, говорили, что проявилась татарская кровь мужа, наконец, пригрозили ей психиатрической экспертизой. За такое с железной дороги и уволить могли — пришлось смириться.
Зоя с мужем назвали девочку Катей. Семья жила счастливо и растила ребёнка в любви, несмотря на то что мужу то и дело намекали, что жена нагуляла дочку в поезде. А вот детство второй девочки, которой дали имя Люция, оказалось очень непростым. Эльвине также никто не поверил, что ребёнок от мужа. Да и сама девочка чувствовала себя лишней в этой семье.
Отец семейства пил, а потом сел в тюрьму за убийство односельчанина. Мать работала дояркой, тянула детей, как могла, но тоже стала всё чаще и чаще прикладываться к бутылке. В итоге, когда Люции было 13 лет, её вместе со средним братом и младшей сестрой забрали в детдом, где она и выросла. Несколько раз Люция пыталась покончить с собой.
Сейчас обе девушки выросли и воспитывают собственных детей. Однако Зоя Туганова никак не могла забыть произошедшее в роддоме. Спустя время она разыскала свою настоящую дочь в соцсетях и даже сделала ДНК-экспертизу, подтвердившую родство.
Теперь женщина намерена отсудить у сотрудников роддома, совершивших страшную ошибку, квартиру для Люции, неподалёку от своего дома в Челябинске.
— 29 января у нас двойной праздник, — рассказывает Зоя Туганова. — Я не делю своих детей, они обе мне родные. И теперь я буду делать всё, чтобы моя Люция ни в чём не нуждалась и всё у нас было хорошо.
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