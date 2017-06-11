Самолёт British Airways, следующий из Марракеша в Лондон, сообщил о ЧС на борту

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Самолёт British Airways, следующий из Марракеша в Лондон, сообщил о ЧС на борту

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Сегодня пилоты самолёта Airbus A320, который в настоящий момент летит из Марокко в Великобританию, объявили о чрезвычайной ситуации на борту. Об этом сообщает служба AirNav.

Самолёт авиакомпании British Airways, следующий из Марракеша в Лондон, объявил о ЧС на борту

Что именно произошло на борту самолёта пока не известно, однако в настоящий момент аэропорт Гатвик в Лондоне готовится к экстренной посадке борта.

Информация о случившемся устанавливается.

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