Посольство США призвало прекратить военные столкновения в Донбассе

Читайте также

Посольство США призвало прекратить военные столкновения в Донбассе

2009

Фото: ©РИА Новости/Николай Лазаренко

Посольство США на Украине призвало прекратить военные столкновения в Донбассе. Сообщение об этом появилось на официальной странице организации в "Твиттере".

— Новые обстрелы и большие жертвы за последние две недели, количество жертв вдвое больше, чем в 2016 году, — указывается в сообщении.

Также в посольстве отметили, что обстрелы жилых районов неприемлемы, и призвали немедленно прекратить военные действия.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!