Посольство США призвало прекратить военные столкновения в Донбассе

Посольство США на Украине призвало прекратить военные столкновения в Донбассе. Сообщение об этом появилось на официальной странице организации в "Твиттере".

Нові обстріли і більш жертв за ост 2 тижні - кільк жертв вдвічі більше 2016. Обстріли цив районів неприйнятні. Військ зіткн треба припинити. https://t.co/9GqKHzoCdJ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 11 июня 2017 г.

— Новые обстрелы и большие жертвы за последние две недели, количество жертв вдвое больше, чем в 2016 году, — указывается в сообщении.

Также в посольстве отметили, что обстрелы жилых районов неприемлемы, и призвали немедленно прекратить военные действия.