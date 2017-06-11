Меланья Трамп заранее начала готовиться к 71-летию супруга

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Меланья Трамп заранее начала готовиться к 71-летию супруга

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Известно, что в планах первой леди значится организация пышного торжества, детали которого пока держатся в тайне.

Супруга президента США Меланья вместе с 11-летним сыном Бэрроном 14 июня приедут в Вашингтон, чтобы лично поздравить Дональда Трампа с днём рождения и провести с ним весь день. Подробности поздравления, которое заранее начала готовить первая леди, рассказало издание Daily Mail.

<p>Меланья и Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Darrin Zammit Lupi</p>

Известно, что Меланья заранее обратилась к сторонникам Дональда с просьбой подписать для него поздравительную открытку.

— Мне нужна ваша помощь, чтобы сделать день рождения моего мужа незабываемым, — говорится в электронном письме, которое госпожа Трамп разослала на прошлой неделе.

<p>Меланья и Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst</p>

Меланья также поблагодарила сторонников за "непоколебимую верность Республиканской партии" и назвала их верными друзьями своего супруга.

<p>Меланья и Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst</p>

<p>Меланья и Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque</p>

<p>Меланья и Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas</p>

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