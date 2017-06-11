Трамп упрекнул экс-директора ФБР Коми в трусости

Президент США Дональд Трамп обвинил в трусости бывшего директора ФБР Джеймса Коми в связи с утечками, которые в результате попали в печать.
I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!'— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2017 г.
— Я считаю, что утечки Джеймса Коми окажутся намного более распространёнными, чем кто-либо когда-либо думал. Совершенно незаконные? Чрезвычайно трусливые, — написал Трамп на своей страничке в "Твиттере".
Американский лидер считает, Коми неоднократно становился одним из тех, кто принимал непосредственное участие в утечке конфиденциальной информации, наносящей ущерб Белому дому.
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