Трамп упрекнул экс-директора ФБР Коми в трусости

По словам американского лидера, именно Коми мог быть одним из главных источников утечек.

Президент США Дональд Трамп обвинил в трусости бывшего директора ФБР Джеймса Коми в связи с утечками, которые в результате попали в печать.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!' — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2017 г.

— Я считаю, что утечки Джеймса Коми окажутся намного более распространёнными, чем кто-либо когда-либо думал. Совершенно незаконные? Чрезвычайно трусливые, — написал Трамп на своей страничке в "Твиттере".

Американский лидер считает, Коми неоднократно становился одним из тех, кто принимал непосредственное участие в утечке конфиденциальной информации, наносящей ущерб Белому дому.