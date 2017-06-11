Трамп упрекнул экс-директора ФБР Коми в трусости

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Трамп упрекнул экс-директора ФБР Коми в трусости

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Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

По словам американского лидера, именно Коми мог быть одним из главных источников утечек.

Президент США Дональд Трамп обвинил в трусости бывшего директора ФБР Джеймса Коми в связи с утечками, которые в результате попали в печать.

— Я считаю, что утечки Джеймса Коми окажутся намного более распространёнными, чем кто-либо когда-либо думал. Совершенно незаконные? Чрезвычайно трусливые, — написал Трамп на своей страничке в "Твиттере".

Американский лидер считает, Коми неоднократно становился одним из тех, кто принимал непосредственное участие в утечке конфиденциальной информации, наносящей ущерб Белому дому.

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