Умер любимый кот вице-президента США

Питомец переехал в официальную резиденцию вице-премьера вместе с хозяевами сразу после вступления Майка Пенса в должность.

Любимый кот вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса по кличке Орео умер. Об этом сообщила супруга политика у себя в "твиттере".

Rest in peace Oreo. You touched a lot of hearts in your little life. Our family will miss you very much. pic.twitter.com/0Ar9Sr5kpz — Karen Pence (@SecondLady) 10 июня 2017 г.

— Покойся с миром, Орео. Ты покорил много сердец за свою короткую жизнь. Наша семья будет скучать по тебе очень сильно, — написала Карен.

По словам помощника семьи Пенса, животному было 13 лет, наиболее близка с ним была младшая 23-летняя дочь Майка Одри.

Ранее сообщалось, что в Белом доме при администрации Трампа впервые за 150 лет нет домашних животных. По данным CNN, питомцы Пенса (у него остались ещё две кошки) "заполняют эту пустоту".