Лайнер "Князь Владимир" вышел в первый круиз по маршруту Сочи — Крым

Лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа. В распоряжении туристов три бассейна, два ресторана, кинотеатр, бары, дискотечная и концертная площадки.

Лайнер "Князь Владимир" отправился в круиз по маршруту Сочи — Крым. На борту судна находится 230 пассажиров. Однако большая часть пассажиров присоединится по ходу следования. Об этом прессе сообщил генеральный директор Росморпорта Андрей Тарасенко.

— У нас на сегодняшний день 239 человек, это 40%, и мы дозагружаемся в каждом порту — где-то по 50–60 человек. Многим удобно было доехать до Новороссийска, до Ялты или Севастополя, — сказал Тарасенко.

Морской вояж до порта Сочи продлится семь дней. За это время пассажиры лайнера посетят Новороссийск, Ялту и Севастополь, а также смогут заказать экскурсии в каждом из городов. Как обещают организаторы, по доступным ценам.