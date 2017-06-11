Украинский посол о первом дне безвиза: Деньги не считают, в зубы не заглядывают

Посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал о первом дне безвиза для граждан страны. Так, на своей странице в "Твиттере" он написал, что жители Украины, которые прибывают в Вену из Киева, очень быстро, буквально за 10 минут, проходят паспортный контроль.
#Відень. Консули зранку в аеропорту. Четвертий літак сьогодні. Паспортний контроль - до 10 хв. Без проблем.#БезВіз #безвіздлямене #Безвиз pic.twitter.com/FPUA1AHhEl— olexander scherba (@olex_scherba) 11 июня 2017 г.
По его словам, в Вену прибыло уже четыре самолёта с Украины.
Также Щерба подчеркнул, что никаких дополнительных данных для прохождения паспортного контроля не нужно.
І що характерно: справку про несудимість не просять. Гроші в гаманці не перераховують. В зуби не заглядають.— olexander scherba (@olex_scherba) 11 июня 2017 г.
Українець? - Проходь!#БезВіз
— Деньги в кошельке не пересчитывают. В зубы не заглядывают. Украинец? Проходи! — отметил Щерба.
Напомним, с сегодняшнего дня граждане Украины могут без виз посещать страны ЕС. В честь этого лидер страны Пётр Порошенко сегодня открыл символическую дверь в Европу и обнялся с Киской.
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