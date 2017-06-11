Украинский посол о первом дне безвиза: Деньги не считают, в зубы не заглядывают

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Украинский посол о первом дне безвиза: Деньги не считают, в зубы не заглядывают

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Самолеты в аэропорту в Австрии.Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

С сегодняшнего дня граждане страны могут без дополнительных документов посещать страны Евросоюза.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал о первом дне безвиза для граждан страны. Так, на своей странице в "Твиттере" он написал, что жители Украины, которые прибывают в Вену из Киева, очень быстро, буквально за 10 минут, проходят паспортный контроль.

По его словам, в Вену прибыло уже четыре самолёта с Украины.

Также Щерба подчеркнул, что никаких дополнительных данных для прохождения паспортного контроля не нужно.

— Деньги в кошельке не пересчитывают. В зубы не заглядывают. Украинец? Проходи! — отметил Щерба.

Напомним, с сегодняшнего дня граждане Украины могут без виз посещать страны ЕС. В честь этого лидер страны Пётр Порошенко сегодня открыл символическую дверь в Европу и обнялся с Киской.

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