Под Одессой снесли памятник Котовскому

В Одесской области Украины, в городе Подольске (бывшем Котовске), демонтировали памятник Григорию Котовскому — командиру красноармейских отрядов и советскому политическому деятелю.

Одной из главных причин сноса памятника является выполнение закона о декоммунизации Украины — запрета на упоминание любых исторических событий и личностей эпохи СССР.

Известно, что монумент, который находился в центральной части Подольска, около железнодорожного вокзала, демонтировали в ночь с 9 на 10 июня.