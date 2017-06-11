Под Одессой снесли памятник Котовскому

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Под Одессой снесли памятник Котовскому

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В Одесской области Украины, в городе Подольске (бывшем Котовске), демонтировали памятник Григорию Котовскому — командиру красноармейских отрядов и советскому политическому деятелю.

<p>Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов</p>

Одной из главных причин сноса памятника является выполнение закона о декоммунизации Украины — запрета на упоминание любых исторических событий и личностей эпохи СССР.

<p>Фото: Думская</p>

Известно, что монумент, который находился в центральной части Подольска, около железнодорожного вокзала, демонтировали в ночь с 9 на 10 июня.

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