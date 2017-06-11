Члены мусульманской общины раздали 3 тыс. алых роз на месте теракта в Лондоне

Всего неравнодушные люди пожертвовали на покупку цветов около 600 фунтов стерлингов (более 43 тыс. рублей).

Сегодня мусульмане, постоянно живущие в Великобритании, устроили акцию памяти на Лондонском мосту и раздали прохожим три тысячи роз. Подробности рассказало издание Metro.

@1000RosesLondon thank you for my beautiful rose today. Keep spreading love and happiness pic.twitter.com/x9FRm9eBGz — Ruby Vickster (@RubyVickster) 11 июня 2017 г.

По замыслу участников акции, каждая роза — это символ искренней любви к миру.

— Мы не позволим ни Лондонскому, ни одному другому мосту упасть, пока живёт наша община, — цитирует Metro слова одной из участниц акции.

Narratives of love & solidarity? This is what they look like #1000RosesLondon pic.twitter.com/VlzFCrOOy8 — 1000RosesLondon (@1000RosesLondon) 11 июня 2017 г.

Фотографии мероприятия появились в соцсетях. В комментариях на "Фейсбуке" одна из женщин написала: "Строим мосты, а не стены. Ваш призыв к миру оценён сегодня".

Напомним, в ночь с 4 на 5 июня террористы сначала въехали в толпу людей на Лондонском мосту, а после выскочили из автомобиля и устроили кровавую резню в районе рынка Боро. В результате погибло несколько человек, десятки людей пострадали.