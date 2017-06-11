Члены мусульманской общины раздали 3 тыс. алых роз на месте теракта в Лондоне

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Члены мусульманской общины раздали 3 тыс. алых роз на месте теракта в Лондоне

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Всего неравнодушные люди пожертвовали на покупку цветов около 600 фунтов стерлингов (более 43 тыс. рублей).

Сегодня мусульмане, постоянно живущие в Великобритании, устроили акцию памяти на Лондонском мосту и раздали прохожим три тысячи роз. Подробности рассказало издание Metro.

По замыслу участников акции, каждая роза — это символ искренней любви к миру.

— Мы не позволим ни Лондонскому, ни одному другому мосту упасть, пока живёт наша община, — цитирует Metro слова одной из участниц акции.

Фотографии мероприятия появились в соцсетях. В комментариях на "Фейсбуке" одна из женщин написала: "Строим мосты, а не стены. Ваш призыв к миру оценён сегодня".

Напомним, в ночь с 4 на 5 июня террористы сначала въехали в толпу людей на Лондонском мосту, а после выскочили из автомобиля и устроили кровавую резню в районе рынка Боро. В результате погибло несколько человек, десятки людей пострадали.

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