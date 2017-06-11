Рафаэль Надаль стал десятикратным победителем Roland Garros

В финале испанский теннисист встретился со швейцарцем Стэном Вавринкой и обыграл его в трёх сетах.

Испанец Рафаэль Надаль сегодня стал десятикратным победителем теннисного турнира "Ролан Гаррос", второго в сезоне турнира серии Большого шлема, который завершился в Париже. В последнем матче 31-летний спортсмен взял верх над 32-летним швейцарцем Стэном Вавринкой. Счёт на встрече составил 6:2, 6:3, 6:1.

Для Надаля это уже четвёртая за сезон победа на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. Перед этим он был первым в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.

На кортах "Роллан Гаррос" Надаль в целом провёл 78 матчей и проиграл только в двух из них. В этом году за ним все победы.