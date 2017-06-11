В Турции нашли дрель возрастом 7,5 тысячи лет

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В Турции нашли дрель возрастом 7,5 тысячи лет

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С её помощью люди, населявшие территорию современной Турции, изготавливали различные украшения.

Турецкие археологи нашли древнюю дрель возрастом 7,5 тысячи лет в северо-западной провинции Бурса, сообщает агентство Anadolu.

Дрель представляет собой небольшую палку с кремниевым камнем продолговатой формы, прикреплённым к одному из концов. Использование кремня в качестве наконечника неслучайно, так как это самый твёрдый из природных камней. Он был аналогом бит, которые сейчас вставляются в современные дрели и шуруповёрты.

Тщательно исследовав древний инструмент, учёные заключили, что с его помощью люди, населявшие территорию современной Турции, изготавливали различные украшения.

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