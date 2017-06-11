В Латвии перевернулся американский военный грузовик

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и пожарные. Движение в районе ДТП затруднено.

Сегодня в Латвии, на шоссе Рига — Даугавпилс, перевернулся грузовик Армии США, который перевозил цистерну с топливом. Об этом заявили в пресс-службе Национальных вооружённых сил.

К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал, а цистерна получила незначительные повреждения, благодаря чему топливо не разлилось.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Движение на этом участке трассы сильно затруднено. Последствия ДТП устраняются.

Похожий случай, также с участием американской военной техники, произошёл в Польше в январе этого года. Там грузовик Армии США не вписался в поворот и снёс забор.