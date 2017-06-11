В Латвии перевернулся американский военный грузовик

Сегодня в Латвии, на шоссе Рига — Даугавпилс, перевернулся грузовик Армии США, который перевозил цистерну с топливом. Об этом заявили в пресс-службе Национальных вооружённых сил.
Uz Daugavpils šosejas apgāzies ASV militārais transportlīdzeklis https://t.co/rQhtmEZcvH pic.twitter.com/l2xaZhVQ0M— DELFI (@DelfiLV) 11 июня 2017 г.
К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал, а цистерна получила незначительные повреждения, благодаря чему топливо не разлилось.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Движение на этом участке трассы сильно затруднено. Последствия ДТП устраняются.
Похожий случай, также с участием американской военной техники, произошёл в Польше в январе этого года. Там грузовик Армии США не вписался в поворот и снёс забор.
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