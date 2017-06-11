В Иране заявили о наличии доказательств поддержки ИГИЛ Соединёнными Штатами

В начале июня в Тегеране произошёл двойной теракт, его жертвами стали 17 человек. По последним данным, в рамках расследования инцидента было задержано более 40 боевиков.

Замглавы штабов ВС Ирана Мостафа Изади заявил, что у властей страны есть подтверждения того, что США напрямую поддерживает боевиков ИГИЛ* на Ближнем Востоке. Слова Изади цитирует новостное агентство FARS.

— Мы обладаем документами и информацией, которая свидетельствует о прямой поддержке американским империализмом этого отвратительного течения в регионе, которое разрушило исламские страны и создало волну массовых убийств и столкновений, — сказал представитель Вооружённых сил Ирана.

Отметим, на прошлой неделе ряд арабских государств обвинил в поддержке террористов Катар, но Иран не присоединился к ним. Напротив, власти страны обещали оказывать поддержку Дохе и уже направили на помощь несколько самолётов с продуктами.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.