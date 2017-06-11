В Забайкальском крае перевернулся автобус, есть погибшие

В Забайкальском крае сегодня около 19:00 на 702-м километре федеральной трассы "Байкал" в селе Хохотуй перевернулся пассажирский автобус, следовавший в Читу. На крыше он оказался после того, как съехал в кювет. По предварительной информации, это случилось из-за того, что водитель не справился с управлением.

По данным Лайфа, в салоне находился 51 пассажир. В результате аварии восемь человек погибли, 42 получили тяжёлые травмы. Пострадавшие доставлены в больницу в Петровск-Забайкальске. Их состояние уточняется.

На месте аварии работают спасатели, пожарные и сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.