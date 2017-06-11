В Латвию прибыли танки НАТО из Испании

В Рижский порт Латвии прибыла военная техника испанской армии для батальона Североатлантического альянса.

В воскресенье, 11 июня, в Рижский свободный порт прибыла военная техника испанской армии, которая поступит на вооружение батальона НАТО в Латвии. В числе груза танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, а также транспорт технической поддержки и логистики, пишет Delfi.

Foto: Latvijā ierodas Spānijas bruņoto spēku karavīri ar militāro tehniku https://t.co/aoaH8g6DKN pic.twitter.com/mVdPER3lgz — DELFI (@DelfiLV) 11 июня 2017 г.

12 июня техника поступит на военную базу в Адажи, где планируется развернуть батальон Североатлантического альянса. Там же разместятся подразделения испанцев.

Ранее, 9 июня, 300 испанских военнослужащих также прибыли в Латвию.