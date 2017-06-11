В Латвию прибыли танки НАТО из Испании

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В Латвию прибыли танки НАТО из Испании

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В Рижский порт Латвии прибыла военная техника испанской армии для батальона Североатлантического альянса.

В воскресенье, 11 июня, в Рижский свободный порт прибыла военная техника испанской армии, которая поступит на вооружение батальона НАТО в Латвии. В числе груза танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, а также транспорт технической поддержки и логистики, пишет Delfi.

12 июня техника поступит на военную базу в Адажи, где планируется развернуть батальон Североатлантического альянса. Там же разместятся подразделения испанцев.

Ранее, 9 июня, 300 испанских военнослужащих также прибыли в Латвию.

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