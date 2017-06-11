Республиканцы призвали прекратить расследование связей Трампа с Россией

По мнению членов партии, в которой состоит действующий американский лидер, расследование становится похоже на сбор компромата.

Сегодня глава национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниэл призвала прекратить расследование в отношении Дональда Трампа и его предвыборной кампании из-за якобы связей с РФ. Об этом сообщает FOX News.

— Я призываю к прекращению расследования связей предвыборной кампании президента Трампа с россиянами. Доказательств этому нет. Не думаю, что следует это продолжать, — сказала Макдэниэл.

По её мнению, расследования, которые сейчас проводятся, больше похожи на сбор компромата на действующего президента страны.

Напомним, что ранее в американских СМИ появилась информация о том, что глава Минюста США Джефф Сешнс согласился дать показания в сенате по делу о "российском вмешательстве" и тем самым внести новые подробности в это дело.