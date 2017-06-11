Могерини предостерегла Евросоюз от превращения в военный альянс

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам отметила, что организация продолжает тесно работать с НАТО.

Федерика Могерини заявила, что Евросоюз должен наращивать оборонный потенциал "без изменения природы".

— Нужно чётко указать, что ЕС не превращается в военный альянс. Мы должны укрепить наши военные возможности без изменения нашей природы, — пояснила политик.

Она отметила, что речь идёт не о "коллективной обороне", а о развитии оборонного комплекса каждой страны, входящей в ЕС.

— Повышение расходов на безопасность — это национальный выбор. Даже если уровень инвестиций останется таким, какой он есть, путь для максимизации эффекта идёт через усиленную координацию в ЕС, — добавила Могерини.

Ранее Федерика тепло поприветствовала безвиз с Украиной, заявив, что такое нововведение выгодно обеим сторонам.