Украинка не смогла объяснить пограничникам цель поездки в Германию

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Украинка не смогла объяснить пограничникам цель поездки в Германию

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Горожане на набережной Дюссельдорфа. Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

В итоге объясняться с сотрудниками погранслужбы пришлось консулу Украины в Дюссельдорфе Оксане Кобец.

Жительница Украины не смогла объяснить цель визита в Германию сотрудникам погранслужбы. Помогать украинке пришлось консулу Украины в Дюссельдорфе Оксане Кобец, сообщают местные СМИ. По словам Кобец, женщина не могла убедительно аргументировать необходимость поездки.

— Пришлось мне вмешаться для того, чтобы перевести для пограничников и для той гражданки, это препятствие удалось преодолеть, — сказала Кобец.

Сейчас эта гражданка находится в Германии и прошла пограничный контроль.

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