Украинка не смогла объяснить пограничникам цель поездки в Германию

Жительница Украины не смогла объяснить цель визита в Германию сотрудникам погранслужбы. Помогать украинке пришлось консулу Украины в Дюссельдорфе Оксане Кобец, сообщают местные СМИ. По словам Кобец, женщина не могла убедительно аргументировать необходимость поездки.
— Пришлось мне вмешаться для того, чтобы перевести для пограничников и для той гражданки, это препятствие удалось преодолеть, — сказала Кобец.
Сейчас эта гражданка находится в Германии и прошла пограничный контроль.
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