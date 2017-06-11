Украинка не смогла объяснить пограничникам цель поездки в Германию

В итоге объясняться с сотрудниками погранслужбы пришлось консулу Украины в Дюссельдорфе Оксане Кобец.

Жительница Украины не смогла объяснить цель визита в Германию сотрудникам погранслужбы. Помогать украинке пришлось консулу Украины в Дюссельдорфе Оксане Кобец, сообщают местные СМИ. По словам Кобец, женщина не могла убедительно аргументировать необходимость поездки.

— Пришлось мне вмешаться для того, чтобы перевести для пограничников и для той гражданки, это препятствие удалось преодолеть, — сказала Кобец.

Сейчас эта гражданка находится в Германии и прошла пограничный контроль.