ФИФА запретила арбитрам из Катара судить матч с участием сборной ОАЭ

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ФИФА запретила арбитрам из Катара судить матч с участием сборной ОАЭ

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С соответствующим прошением в федерацию обратилась Футбольная ассоциация ОАЭ из-за дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Международная федерация футбола (ФИФА) решила не ставить бригаду арбитров из Катара на отборочный матч в рамках чемпионата мира 2018 года между сборными Объединённых Арабских Эмиратов и Таиланда.

Таким образом федерация удовлетворила прошение Футбольной ассоциации ОАЭ, которое было подано в связи с дипломатическим кризисом в Персидском заливе, сообщает Associated Press.

Матч Таиланд — ОАЭ назначен на 13 июня. После того как судьям из Катара был дан отвод, игру будет обслуживать бригада, составленная из представителей Сингапура и Малайзии.

Напомним, ОАЭ стали одним из государств, решивших расторгнуть с Катаром дипломатические отношения.

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