Опубликованы первые данные парламентских выборов во Франции

Абсолютным лидером голосования становится национальное движение "Вперёд" президента Эммануэля Макрона. Как пишут западные СМИ, оно получит от 390 до 440 мандатов, обеспечив себе тем самым правящее большинство.

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперёд" лидирует на выборах в Национальное собрание, передаёт МВД страны. По предварительным подсчётам, партия получает 26,6% голосов.

На втором месте по количеству полученных мандатов стоит крупнейшая оппозиционная партия "Республиканцы" с 16,4% голосов, за ней следуют "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 14,4% и "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона с 10,2%, а в прошлом правящая Социалистическая партия набрала только 7,3%.

Более оптимистичные данные для партии "Вперёд" опубликовало AFP. По данным агентства, партия должна набрать от 390 до 440 мест в парламенте, что обеспечит ей правящее большинство и просто огромный отрыв от конкурентов. Всего в парламенте 577 мандатов.