Опубликованы первые данные парламентских выборов во Франции

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперёд" лидирует на выборах в Национальное собрание, передаёт МВД страны. По предварительным подсчётам, партия получает 26,6% голосов.
На втором месте по количеству полученных мандатов стоит крупнейшая оппозиционная партия "Республиканцы" с 16,4% голосов, за ней следуют "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 14,4% и "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона с 10,2%, а в прошлом правящая Социалистическая партия набрала только 7,3%.
Более оптимистичные данные для партии "Вперёд" опубликовало AFP. По данным агентства, партия должна набрать от 390 до 440 мест в парламенте, что обеспечит ей правящее большинство и просто огромный отрыв от конкурентов. Всего в парламенте 577 мандатов.
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