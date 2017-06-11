В связи с аварией с автобусом МВД направит в Забайкалье группу экспертов

Отправленные на место аварии офицеры будут помогать следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств ДТП.

В Забайкальский край, где жертвами аварии с участием автобуса стали 10 человек, из Москвы будут направлены сотрудники центрального аппарата Госавтоинспекции России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Руководство МВД России направило группу офицеров ведомства в Петровск-Забайкальский район Забайкальского края для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 702-м километре автодороги Иркутск — Чита, — заявила она.

Сотрудники прибудут в регион для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал Лайф, в ДТП с автобусом в Забайкалье погибло 10 человек. В перевернувшемся автобусе находились паломники, направлявшиеся в Читу, к святым местам.