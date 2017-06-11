Политик заявила, что её партия "Народный фронт" набрала 45% голосов в избирательном округе Энен-Бомоне во Франции.

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что лидирует в своём избирательном округе Энен-Бомоне в департаменте Па-де-кале во Франции.

Во время выступления в Энен-Бомоне политик заявила, что набрала 45% голосов, и призвала избирателей активнее голосовать во втором туре парламентских выборов.

При этом, по предварительным данным, абсолютным лидером голосования становится национальное движение "Вперёд!" президента Эммануэля Макрона. Как пишут западные СМИ, партия президента получит от 390 до 440 мандатов, обеспечив себе тем самым правящее большинство.