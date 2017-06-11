Невиновный американец провёл 17 лет в тюрьме из-за преступника-двойника

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Невиновный американец провёл 17 лет в тюрьме из-за преступника-двойника

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Обвинительный приговор, вынесенный мужчине в 1999 году, строился исключительно на показаниях свидетелей, опознавших в мужчине злоумышленника.

Житель Канзас-Сити Ричард Энтони Джонс провёл 17 лет в тюрьме за преступление, которое не совершал. Об этом сообщает издание Kansas City Star.

В 1999 году Джонса осудили за вооружённое ограбление, причём обвинительный приговор был выстроен на показаниях очевидцев, опознавших в Ричарде преступника. И лишь недавно выяснилось, что у мужчины есть двойник.

Удивительно, но даже имена у преступника и невиновного американца были похожи — Рики и Ричард. Вот только первый из них жил в районе, где произошло преступление, а второй — на другом краю Канзас-Сити.

— Мы были поражены тем, как они похожи, — рассказал адвокат американца.

Когда фотографии обоих мужчин показали очевидцам преступления, они признались, что не уверены в виновности Джонса. Судья принял решение освободить Ричарда из тюрьмы.

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