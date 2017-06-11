Неизвестные напали на тюрьму в Конго и освободили 930 заключённых

В организации побега руководство республики подозревает членов местных отрядов самообороны.

Неизвестные взяли штурмом тюрьму в Демократической Республике Конго на северо-востоке страны в городе Бени. В результате инцидента по меньшей мере 11 человек погибли, из них восемь охранников, и 930 заключённых сбежали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора провинции Северное Киву Жульена Палуку.

По информации агентства, нападавшие использовали тяжёлое оружие. Их имена точно неизвестны, но власти подозревают членов конголезских отрядов самообороны Май-Май. Сейчас их разыскивают полиция и военные.

— Только армия и полиция имеют право взять под контроль преступников, устроивших побег, — цитирует издание слова Палуку.

Отметим, что это уже не первый побег заключённых в стране за последний месяц. В мае текущего года из колонии строгого режима столицы Конго — Киншасы сбежали порядка четырёх тысяч преступников.