Ле Пен вышла во второй круг выборов во французский парламент

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Ле Пен вышла во второй круг выборов во французский парламент

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Лидер движения "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Фото: © РИА Новости/Кристина Афанасьева

В своём избирательном округе Энен-Бомон на севере Франции лидер партии "Национальный фронт" получила 19 997 голосов — 45,02%.

МВД Франции сообщило, что лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание. Итоговые данные свидетельствуют, что политик получила в своём избирательном округе в местечке Энен-Бомон 19 997 голосов — 45,02%.

Ранее о лидерстве в своём избирательном округе сообщала сама Ле Пен, заявив, что ею получено 45% голосов. Во втором круге выборов она призвала своих избирателей голосовать активнее.

Второй тур парламентских выборов во Франции пройдёт 18 июня.

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